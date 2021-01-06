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Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferinde sona geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.01.2021 11:44 | Son Güncelleme

Golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Schalke'den Ahmed Kutucu transferi için sona geldi.

Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferinde sona geldi

Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferini bitirme aşamasına getirdi. NTV'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek. Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.


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