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Fenerbahçe Al Shamal maçı canlı izle | Fenerbahçe-Al Shamal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Al Shamal maçı bugün futbolseverlere seyir keyfi yüksek dakikalar yaşatacak. Yeni sezon öncesi hazırlık ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bu sezonki üçüncü hazırlık maçına Al Shamal ile çıkacak. Fenerbahçe Al Shamal maçını canlı izlemek isteyenler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Al Shamal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Al Shamal maçı canlı izle | Fenerbahçe-Al Shamal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Al Shamal hazırlık maçı bugün tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bugün Katar takımlarından Al Shamal ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı ilk iki hazırlık maçından 2-2'lik beraberlik ve 4-0'lık galibiyetlerle ayrılan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçını Al Shamal karşısında oynayacak. Karşılaşma öncesi maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Al Shamal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Katar ekibi Al Shamal ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşması 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi Fenerbahçe Youtube Katıl kanalı üyeleri canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bruma ve Lincoln Henrique gibi yıldızlarla anlaşarak takıma önemli takviyelerde bulundu. Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Shkupi ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılmıştı. İkinci hazırlık karşılaşmasında ise KF Tirana takımıyla mücadele eden Fenerbahçe mücadeden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE LINCOLN HENRIQUE RÜZGARI

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, takıma önemli katkılarda bulunacak isimlerle anlaşmıştı. Jorge Jesus yönetiminde hazırlık mücadelelerine çıkan Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique performansıyla adeta ayakta alkışlandı. Hazırlık maçlarında yaptığı asistler ve tekniğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun, Süper Lig maçları öncesi hazır olması teknik heyeti sevindirdi.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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