Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile anlaştı

Fenerbahçe, bu sezon Göztepe'de iyi bir grafik yakalayan Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibinde yeniden çıkış yapan 27 yaşındaki stoper için Göztepe ile de el sıkıştı. Transferin önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Kadro derinliği oluşturmak ve rotasyonda kullanmak üzere düşünülen Alpaslan, bu sezon çoğu penaltıdan olmak üzere, 7 gole imza koyarak da dikkat çekti.
Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi. Oyuncu, ihtiyaç halinde ön liberoda ve merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. Oyuncu tüm kariyeri boyunca ise 202 maçta 19 gol ve 7 asistle oynadı. (Ajansspor)
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