SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile anlaştı

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Savunma hattını baştan aşağıya yenilemeyi planlayan Fenerbahçe'de ilk takviye geldi. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ile anlaştı

Fenerbahçe, bu sezon Göztepe'de iyi bir grafik yakalayan Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibinde yeniden çıkış yapan 27 yaşındaki stoper için Göztepe ile de el sıkıştı. Transferin önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kadro derinliği oluşturmak ve rotasyonda kullanmak üzere düşünülen Alpaslan, bu sezon çoğu penaltıdan olmak üzere, 7 gole imza koyarak da dikkat çekti.

ÜÇ AYRI POZİSYONDA OYNAYABİLİR

Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi. Oyuncu, ihtiyaç halinde ön liberoda ve merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. Oyuncu tüm kariyeri boyunca ise 202 maçta 19 gol ve 7 asistle oynadı. (Ajansspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFalcao ailesiyle tatilde!Falcao ailesiyle tatilde!
Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe açıklamasıTecrübeli teknik adamdan F.Bahçe açıklaması
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı!

Adıyaman'da babasını bıçakla kovaladı gazeteciye saldırdı!

Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini bitirdi

Beşiktaş yıldız futbolcunun transferini bitirdi

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Kaan Ayhan transferi açıkladı!

Kaan Ayhan transferi açıkladı!

Dünyaca ünlü yıldızın kardeşinin peşinde!

Dünyaca ünlü yıldızın kardeşinin peşinde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalçın Koşukavak'dan Fenerbahçe açıklaması

Tecrübeli teknik adamdan F.Bahçe açıklaması

Steven Caulker ve Bakasetas Fenerbahçe'ye geliyor

Erol Bulut transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe, Alanyaspor'un stoperi Caulker'in peşinde

F.Bahçe Alanyasporlu yıldızı istiyor!

Fenerbahçe, Mame Thiam için teklif yapmaya hazırlanıyor

F.Bahçe'ye Süper Lig'den yeni golcü!

Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

Başkan Ali Koç’tan bayram mesajı

Erten Ersu, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.