SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Ana Cristina De Souza'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Ana Cristina De Souza'yı kadrosuna kattı

03.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör Ana Cristina De Souza'yı transfer etti.

Fenerbahçe, Ana Cristina De Souza'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Ana Cristina'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki voleybolcunun kariyeri hakkında bilgi verildi.

Voleybolcu Cecilia De Souza'nın kızı olan Ana Cristina'nın küçük yaşta voleybola başladığı kaydedildi. Başarılı performansı ile dikkati çeken Ana Cristina'nın, 2018 FIVB 18 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda ve 2019 FIVB 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Milli Takımı ile üçüncülük yaşayarak "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En İyi Smaçör" ödüllerini aldığı aktarıldı.

10020

2020-2021 sezonunda Brezilya ekibi Sesc-Rj Flamengo takımında gösterdiği başarılı performansla Brezilya Ligi'nin "En İyi Smaçör"ü seçilen genç voleybolcu, Carioca Şampiyonası'nda da "En Skorer Oyuncu" oldu.

Açıklamada, "Ana Cristina De Souza'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz" denildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Süper Lig'de Edin Dzeko sesleriSüper Lig'de Edin Dzeko sesleri
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Ünlü isimler çileden çıktı! "Az bile söylemiş"

Ünlü isimler çileden çıktı! "Az bile söylemiş"

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.