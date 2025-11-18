SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu! 71 milyon Euro'luk 'kule golcü' geliyor

Ocak transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda gözünü Gianluca Scamacca’ya dikti ve transfer sürecini yönetici Ertan Torunoğulları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu! 71 milyon Euro'luk 'kule golcü' geliyor
Emre Şen
Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ara transfer dönemine hazırlık yapan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor ve hedefini Gianluca Scamacca olarak belirledi. 1.95 boyundaki İtalyan golcünün transfer süreciyle yönetici Ertan Torunoğulları bizzat ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Scamacca için gerekli girişimlere şimdiden başlamış durumda ve transferin Ocak ayında sonuçlanması hedefleniyor.

71 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe aradığı forveti İtalya da buldu! 71 milyon Euro luk kule golcü geliyor 1

Gianluca Scamacca, bugüne kadar oynadığı 5 farklı kulüp için toplam 71 milyon Euro transfer bedeli aldı. Fenerbahçe’nin hedefindeki 26 yaşındaki İtalyan forvet, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında kadroyu güçlendirmek isteyen Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun da öncelikli transfer hedefi olarak öne çıkıyor.

SCAMACCA VE ORSOLİNİ TRANSFER GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe aradığı forveti İtalya da buldu! 71 milyon Euro luk kule golcü geliyor 2

Fenerbahçe’nin Gianluca Scamacca’yı tercih etmesinde, 26 yaşındaki forvetin hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliği öne çıkıyor. Öte yandan İtalyan oyuncuyla Juventus’un da ilgilendiği bildirildi. Sarı-lacivertliler sağ kanat için ise Riccardo Orsolini’yi hedef almış durumda ve Bologna kulübüne oyuncunun transfer şartları soruldu.

TEDESCO YILDIZ İSİM İSTİYOR

Fenerbahçe aradığı forveti İtalya da buldu! 71 milyon Euro luk kule golcü geliyor 3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve kadroyu güçlendirmek için ara transferde yıldız bir golcü talep etti. Yönetim, teknik ekibin bu isteği doğrultusunda Scamacca ve Orsolini transferlerini öncelikli hedef olarak belirledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neymar'ın son hali içler acısı! Maçta yaptıklarıyla izleyenleri üzdü, 33 yaşında futbolu bırakabilirNeymar'ın son hali içler acısı! Maçta yaptıklarıyla izleyenleri üzdü, 33 yaşında futbolu bırakabilir
Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek! Tam 33.7 milyon Euro'luk gelirGalatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek! Tam 33.7 milyon Euro'luk gelir
Anahtar Kelimeler:
haberler atalanta fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Gianluca Scamacca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.