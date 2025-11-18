Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu! 71 milyon Euro'luk 'kule golcü' geliyor

Ara transfer dönemine hazırlık yapan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor ve hedefini Gianluca Scamacca olarak belirledi. 1.95 boyundaki İtalyan golcünün transfer süreciyle yönetici Ertan Torunoğulları bizzat ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Scamacca için gerekli girişimlere şimdiden başlamış durumda ve transferin Ocak ayında sonuçlanması hedefleniyor.

71 MİLYON EURO ÖDENDİ

Gianluca Scamacca, bugüne kadar oynadığı 5 farklı kulüp için toplam 71 milyon Euro transfer bedeli aldı. Fenerbahçe’nin hedefindeki 26 yaşındaki İtalyan forvet, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında kadroyu güçlendirmek isteyen Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun da öncelikli transfer hedefi olarak öne çıkıyor.

SCAMACCA VE ORSOLİNİ TRANSFER GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe’nin Gianluca Scamacca’yı tercih etmesinde, 26 yaşındaki forvetin hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliği öne çıkıyor. Öte yandan İtalyan oyuncuyla Juventus’un da ilgilendiği bildirildi. Sarı-lacivertliler sağ kanat için ise Riccardo Orsolini’yi hedef almış durumda ve Bologna kulübüne oyuncunun transfer şartları soruldu.

TEDESCO YILDIZ İSİM İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve kadroyu güçlendirmek için ara transferde yıldız bir golcü talep etti. Yönetim, teknik ekibin bu isteği doğrultusunda Scamacca ve Orsolini transferlerini öncelikli hedef olarak belirledi.