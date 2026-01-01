SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Torreira'dan ayrılık sinyali! ''Boca’da oynamaya can atıyorum'' diyerek duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Lucas Torreira katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Torreira'nın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer etmek istediği kaleci Emiliano Martinez'i ikna etmek için çalıştığını ancak transferin gerçekleşmediğini duyurması gündem oldu.

Torreira'dan ayrılık sinyali! ''Boca’da oynamaya can atıyorum'' diyerek duyurdu
Burak Kavuncu
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira kariyeri, özel hayatı, Mauro Icardi ve Galaatasaray'a transfer süreci ile alakalı açıklamalar yaptı. Torreira'nın ''Bir gün Boca'da oynamak ister misin?'' sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. İşte röportajdan detaylar...

''BEN BİR TÜRK KADININA AŞIK OLDUM...''

Torreira dan ayrılık sinyali! Boca’da oynamaya can atıyorum diyerek duyurdu 1

Lucas Torreira: "Ben bir Türk kadınına aşık oldum… Harika, güzel bir kadındı. Birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Ama ayrılma kararı verdik ve şu an herkes kendi hayatına bakıyor…"

  • "Adı neydi?"

Lucas Torreira: "Devrim Özkan..."

BİR GÜN BOCA'DA OYNAMAK İSTER MİSİN? "BİR GÜN BİLE O ANI DÜŞÜNMEDİĞİM OLMUYOR...''

Torreira dan ayrılık sinyali! Boca’da oynamaya can atıyorum diyerek duyurdu 2

FIX TV'ye konuşan Lucas Torreira, "Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum: Şu an Galatasaray’la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor: ‘Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?’ diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem.

Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca’da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Güney Amerika'ya dönüşümün giderek yaklaştığını biliyorum. Bu yüzden Galatasaray'da yaşadığım anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Sadece benim Boca’da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca’nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım… Umarım bir gün olur." açıklamasında bulundu.

''HAYIR HAYIR HAYIR NANDO! İSTEMİYORUM...''

Torreira dan ayrılık sinyali! Boca’da oynamaya can atıyorum diyerek duyurdu 3

Lucas Torreira, "Başta Galatasaray'a gitme kararını vermek benim için oldukça zordu. Çünkü aslında düşüncem Türkiye'ye gitmek değildi. Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirmiştim ve tüm isteğim kiralık olmama rağmen orada devam etmekti.

Ama sonrasında birçok şey oldu, onları kontrol edemedim. Ve Fiorentina opsiyonu kullanmadı. Bir takım bulmam gerekiyordu çünkü 6 ay sonra Dünya Kupası vardı. Ve Nando beni her gün arıyordu. Ama ben hep “Hayır, hayır, hayır, Nando oraya gelmek istemiyorum” diyordum. İtalya'da kalmak istiyordum.

Sonra ikna oldum çünkü 6 ay sonra Dünya Kupası vardı. Bu şekilde Türkiye'ye gitme kararı verdim. Başta alışma sürecinde zorluklar yaşadım ama şu an neredeyse 4 yıl oldu.

Gerçekten harika bir ülkeleri var. Buraya gelme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama gerçekten harika bir ülke." dedi.

MAURO ICARDI SÖZLERİ!

Torreira dan ayrılık sinyali! Boca’da oynamaya can atıyorum diyerek duyurdu 4

Lucas Torreira, "Mauro gerçekten harika bir arkadaş. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın çok zor anlarında bana yardımcı oldu. Galatasaray'da oynarken orada yaşadığım zorluklarda bana hep destek oldu. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum."

EMILIANO MARTINEZ İTİRAFI!

Torreira dan ayrılık sinyali! Boca’da oynamaya can atıyorum diyerek duyurdu 5

Lucas Torreira, "Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi." diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybettiGalatasaray efsanesi Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Sadettin Saran resmen duyurdu! Fenerbahçe seçime gidiyorSadettin Saran resmen duyurdu! Fenerbahçe seçime gidiyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera Mauro Icardi Lucas Torreira Boca Juniors son dakika devrim özkan galatasaray röportaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.