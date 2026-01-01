Torreira'dan ayrılık sinyali! ''Boca’da oynamaya can atıyorum'' diyerek duyurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira kariyeri, özel hayatı, Mauro Icardi ve Galaatasaray'a transfer süreci ile alakalı açıklamalar yaptı. Torreira'nın ''Bir gün Boca'da oynamak ister misin?'' sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. İşte röportajdan detaylar...

''BEN BİR TÜRK KADININA AŞIK OLDUM...''

Lucas Torreira: "Ben bir Türk kadınına aşık oldum… Harika, güzel bir kadındı. Birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Ama ayrılma kararı verdik ve şu an herkes kendi hayatına bakıyor…"

"Adı neydi?"

Lucas Torreira: "Devrim Özkan..."

BİR GÜN BOCA'DA OYNAMAK İSTER MİSİN? "BİR GÜN BİLE O ANI DÜŞÜNMEDİĞİM OLMUYOR...''

FIX TV'ye konuşan Lucas Torreira, "Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum: Şu an Galatasaray’la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor: ‘Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?’ diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem.

Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca’da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Güney Amerika'ya dönüşümün giderek yaklaştığını biliyorum. Bu yüzden Galatasaray'da yaşadığım anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Sadece benim Boca’da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca’nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım… Umarım bir gün olur." açıklamasında bulundu.

''HAYIR HAYIR HAYIR NANDO! İSTEMİYORUM...''

Lucas Torreira, "Başta Galatasaray'a gitme kararını vermek benim için oldukça zordu. Çünkü aslında düşüncem Türkiye'ye gitmek değildi. Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirmiştim ve tüm isteğim kiralık olmama rağmen orada devam etmekti.

Ama sonrasında birçok şey oldu, onları kontrol edemedim. Ve Fiorentina opsiyonu kullanmadı. Bir takım bulmam gerekiyordu çünkü 6 ay sonra Dünya Kupası vardı. Ve Nando beni her gün arıyordu. Ama ben hep “Hayır, hayır, hayır, Nando oraya gelmek istemiyorum” diyordum. İtalya'da kalmak istiyordum.

Sonra ikna oldum çünkü 6 ay sonra Dünya Kupası vardı. Bu şekilde Türkiye'ye gitme kararı verdim. Başta alışma sürecinde zorluklar yaşadım ama şu an neredeyse 4 yıl oldu.

Gerçekten harika bir ülkeleri var. Buraya gelme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama gerçekten harika bir ülke." dedi.

MAURO ICARDI SÖZLERİ!

Lucas Torreira, "Mauro gerçekten harika bir arkadaş. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın çok zor anlarında bana yardımcı oldu. Galatasaray'da oynarken orada yaşadığım zorluklarda bana hep destek oldu. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum."

EMILIANO MARTINEZ İTİRAFI!

Lucas Torreira, "Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi." diye konuştu.