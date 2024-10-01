Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan gündem yaratacak açıklamalar! ''Sitemimiz Galatasaray'a değil, yöneticilere''

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

''İLLEGAL BAHİS ŞİRKETİ GELİP SPONSOR OLUYOR''

“Bir tane illegal bahis şirketi, gelip Galatasaray'a sponsor oluyor. Tamamen illegal bir şirket. Ne tesadüftür ki Türkiye'de bu konuda uyanıklığı yine Galatasaray yapıyor. Maçın akşamına Galatasaraylı yönetici televizyona bağlandı, olayı normalleştirdi.”

''GALATASARAY'IN BAŞINA HİÇ BİR ŞEY GELMİYOR''

“Beşiktaş maçında olan vahşetti. Bugün nedense Galatasaray'ın başına hiçbir şey gelmiyor. Galatasaray'a hata yaparsan maç göremiyorsun, hata yapabilir misin o saatten sonra?”

''ŞU AN ADALET İŞLEMİYOR AMA İŞLEYECEK''

“Hata olur futbolda ama hatanın yapıldığı takımların arası bu kadar açılırsa, bu adil bir lig olabilir mi? Şu anda adalet işlemiyor ama işleyecek!”

''SİSTEM, GALATASARAY SEMPATİZANI''

“Sistem, bir şekilde Galatasaray sempatizanı, olmuyorsa, Galatasaray'dan korkuyor. Örnek, Galatasaray'a hata yaparsan, bir daha maç göremiyorsun. Yapabilir misin hata? Fenerbahçe'ye hata yaparsan, ertesi gün maç alıyorsun!”

''GALATASARAY'A 14 TANE SARI KART GÖSTERİLMEMİŞ''

“Sarı kart operasyonu şudur, futbolu bilenler çok iyi biliyor. Aslında herkesin çok iyi anlayacağı bir konu. Bir maçta, defans oyuncusu sarı kart gördüyse, topa başka girer, görmediyse başka girer. Sarı kartlık hareketleri bilmiyor mu futbolcular. 14 tane sarı kart gösterilmemiş. Geçen sene 8 hafta sarı kart gösterilmemiş. Galatasaray, geçen sene kırmızı kart görmedi. Bir tane var, 93. dakikada o da kel alaka.”

''SİTEMİMİZ SADECE YÖNETİCİLERİNE''

''Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Bizim sitemimiz Galatasaray'a değil, sadece yöneticilerine.''