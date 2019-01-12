Fenerbahçe Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 17 ve 18. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında 12 maçlık galibiyet serisini Rusya deplasmanında Khimki'ye uzatmada yenilerek noktaladı. Ülker Sports Arena'da 18. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı yenen sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes ise iyi gidişatını sürdürdü ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamladı. Önce deplasmanda Zalgiris'i farklı geçen lacivert-beyazlılar, sahasında da Khimki'yi yenerek 12. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyet alamadan kapattı. Önce sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya farklı kaybeden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye son anlarada yediği basketle kaybetti. Ligin 18. haftasında 16. yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, son sıradan kurtulamadı.