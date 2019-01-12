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Fenerbahçe Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

THY Avrupa Liginin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, 18. karşılaşmasında 16. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 17 ve 18. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında 12 maçlık galibiyet serisini Rusya deplasmanında Khimki'ye uzatmada yenilerek noktaladı. Ülker Sports Arena'da 18. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı yenen sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes ise iyi gidişatını sürdürdü ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamladı. Önce deplasmanda Zalgiris'i farklı geçen lacivert-beyazlılar, sahasında da Khimki'yi yenerek 12. galibiyetine ulaştı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyet alamadan kapattı. Önce sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya farklı kaybeden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda da Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye son anlarada yediği basketle kaybetti. Ligin 18. haftasında 16. yenilgisini alan yeşil-siyahlılar, son sıradan kurtulamadı.

Sonuçlar

17. hafta:

Khimki- Fenerbahçe Beko: 84-78 (Uzatmada)

Zalgiris-Anadolu Efes: 58-79

Olympiakos-Baskonia: 91-87

Herbalife Gran Canaria-Real Madrid: 67-75

Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova: 65-80

Panathinaikos-Bayern Münih: 77-67

Maccabi FOX-Buducnost VOLI: 81-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Barcelona Lassa: 85-90

18. hafta:

Anadolu Efes-Khimki: 81-72

Fenerbahçe Beko-Zalgiris: 78-61

Real Madrid-Olympiakos: 94-78

CSKA Moskova-Maccabi FOX: 76-93

Buducnost VOLI-Darüşşafaka Tekfen: 75-74

Baskonia-Herbalife Gran Canaria: 83-66

Bayern Münih-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 93-87

Barcelona Lassa-Panathinaikos: 79-68

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko thy avrupa ligi anadolu efes

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