SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

17.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbaçe'nin rakibi bekleniyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek. Maçın tarihi, futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı 16 Şubat Perşembe günü oynanan play-off maçları ile başlıyor. Play-off turunun sona ermesinden UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ile ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023'te tamamlanacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'de oynanacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Barcelona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting – Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – PSV

Salzburg – Roma


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...
Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...Bağış kampanyasına Arda Güler için isim benzerliği...
Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!
Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi maçları kura fenerbaçe UEFA ligi son 16 maçları uefa avrupa ligi son 16 maçları maçın avrupa ligi son 16 maçları

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Süper Lig'in ekiplerinden maç sonu eş zamanlı paylaşım!

Süper Lig'in ekiplerinden maç sonu eş zamanlı paylaşım!

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Galatasaray, transferi resmen açıkladı!

Galatasaray, transferi resmen açıkladı!

Arda Turan, teknik direktör oluyor!

Arda Turan, teknik direktör oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.