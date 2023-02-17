UEFA Avrupa Ligi heyecanı 16 Şubat Perşembe günü oynanan play-off maçları ile başlıyor. Play-off turunun sona ermesinden UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ile ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023'te tamamlanacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'de oynanacak.
Barcelona – Manchester United
Juventus – Nantes
Sporting – Midtjylland
Shakhtar – Rennes
Ajax – Union Berlin
Bayer Leverkusen – Monaco
Sevilla – PSV
Salzburg – Roma