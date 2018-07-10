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Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı

beIN Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı lacivertliler'in iki futbolcu için toplam 4 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, İzmir temsilcisinin Berke ve Barış'ın sonraki satışlarından pay alacağı kaydedildi.

Manchester City ve Chelsea gibi devlerin peşinden koştuğu 18 yaşındaki Berke'nin yıllık 700 bin TL, geçen sezon 33 lig maçında 10 gol atan ve bu performansıyla dikkatleri çeken Barış'ın ise sezon başına 1 milyon TL alacağı bildirildi. Berke ve Barış'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayıp, takımın hazırlık kampına katılacakları öğrenildi.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000 (18 yaşında)
Doğduğu il: İzmir
Boyu: 1,91 m
Mevki: Kaleci
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 3,00 milyon €

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BARIŞ ALICI KİMDİR?

Tam adı: Barış Alıcı
Doğum tarihi: 24 Haziran 1997
Yaş: 21
Boy: 1,80 m
Mevki: Orta saha - Orta saha sağ
Ayak: Sağ
Piyasa değeri: 1,5 milyon Euro
Son sezon performansı: 32 maç 10 gol 10 asist

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Barış Alıcı Berke Özer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İkisi de harika transfer. 20 sene kaleci aranmayacak Berke sayesinde Barış da ileriye yönelik dikine giden gencecik bir OOS.
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