Fenerbahçe Başakşehir karşısındaki oyunuyla Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Michy Batshuayi'nin 90+4'te attığı penaltı golü ile Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe bu karşılaşmada ilklere de imza attı.

LİG TARİHİNDE BİR REKOR

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez girerek Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı ve 2023-24 sezonu itibariyle lig tarihinde 22. maçlar sonunda 57 puan toplayarak, en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

2.8 GOL ORTALAMASI

Fenerbahçe, bu sezon toplamda 35 resmi maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Türkiye'de lider konumda bulunan ekip, 35 resmi karşılaşmada 99 gol atarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla kulüp rekorunu kırdı.





