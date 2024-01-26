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Fenerbahçe Başakşehir karşısındaki oyunuyla Süper Lig tarihinin rekorunu kırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 1-0 galibiyetle ayılırken, bu karşılaşmada kırılması zor bir rekora da imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Michy Batshuayi'nin 90+4'te attığı penaltı golü ile Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe bu karşılaşmada ilklere de imza attı.

LİG TARİHİNDE BİR REKOR

basaksehir

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez girerek Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı ve 2023-24 sezonu itibariyle lig tarihinde 22. maçlar sonunda 57 puan toplayarak, en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

2.8 GOL ORTALAMASI

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Fenerbahçe, bu sezon toplamda 35 resmi maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Türkiye'de lider konumda bulunan ekip, 35 resmi karşılaşmada 99 gol atarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla kulüp rekorunu kırdı.

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