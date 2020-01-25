Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, 23. dakikada penaltı bekledi.
Başakşehir kalesi önünde topa Epureanu ile aynı anda müdahale eden Vedat Muriqi yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi. Sarı - lacivertli futbolcular, Aydınus'a itirazlarını sürdürürken karar değişmedi.
Öte yandan sosyal medyadaki Fenerbahçeli birçok taraftar, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakem Aydınus'a tepki gösterdi.
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