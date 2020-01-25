SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.01.2020 21:13 | Son Güncelleme

Başakşehir'i Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, 23. dakikada penaltı bekledi, hakem Fırat Aydınus "devam" dedi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, 23. dakikada penaltı bekledi.

Başakşehir kalesi önünde topa Epureanu ile aynı anda müdahale eden Vedat Muriqi yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi. Sarı - lacivertli futbolcular, Aydınus'a itirazlarını sürdürürken karar değişmedi.

Öte yandan sosyal medyadaki Fenerbahçeli birçok taraftar, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakem Aydınus'a tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
F.Bahçe'nin konuğu BaşakşehirF.Bahçe'nin konuğu Başakşehir
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için deprem kararıYeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için deprem kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe başakşehir penaltı pozisyon tartışma süper lig

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için deprem kararı

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için deprem kararı

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti

Abdullah Avcı takımla vedalaştı

Abdullah Avcı takımla vedalaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Maçta ortalık karıştı! Aykut Kocaman çıldırdı

Maçta ortalık karıştı! Aykut Kocaman çıldırdı

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

F.Bahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması

Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle | FB canlı maç izle

F.Bahçe'nin konuğu Başakşehir

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ertelendi

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için deprem kararı

ÖZET | Kasımpaşa 1-2 Alanyaspor maç sonucu

Alanyaspor dolu dizgin

ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

10 kişi kalan Ankaragücü Kayseri'den 1 puan çıkardı

Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı

Ayrılık resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.