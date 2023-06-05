Fenerbahçe Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı nın tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Fenerbahçe Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Zira Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. ZTK final karşılaşması Fenerbahçe Başakşehir maçı hakkında merak edilenler...
Fenerbahçe Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.
Fenerbahçe Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.