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Fenerbahçe Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

05.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Başakşehir'i yenip kupayı almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir ZTK final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı nın tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Fenerbahçe Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler 61. Zira Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. ZTK final karşılaşması Fenerbahçe Başakşehir maçı hakkında merak edilenler...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

ZTK FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

  1. Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
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