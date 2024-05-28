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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! "Cumartesi Londra'ya gidip yüz yüze görüşeceğim"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
28.05.2024 19:38
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçildiği takdirde göreve getirmeyi planladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho konusunda yeni açıklamalar yaptı. Sosyal medyada yazılanları yalanlayan Aziz Yıldırım "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı.
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"CUMARTESİ GÜNÜ LONDRA'YA GİDECEĞİM"

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim."
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"MOURINHO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİM"

"Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu."

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