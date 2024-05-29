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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.05.2024 15:52
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Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Jose Mourinho, geleceğine ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yapmış ve kararını önümüzdeki hafta vereceğini söylemişti. Mourinho, "10 yıl daha teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum. Portekiz milli takımını reddettiğim için pişmanım. Bir an evvel mesleğime geri dönmek istiyorum." demişti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de seçim kampanyası haline gelen Jose Mourinho ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İtalyan basını Jose Mourinho'nun adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığını yazdı.

AZİZ YILDIRIM LONDRA'YA GİDİYOR

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Mourinho ile anlaşıp İstanbul'a getireceğim" demişti.

İTALYANLAR YAZDI! ANLAŞMA SAĞLANDI

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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'un haberine göre; Jose Mourinho ile Aziz Yıldırım anlaşma sağladı. Yüksek tazminat maddesini kabul eden Aziz Yıldırım, başkanlığa seçilmesi durumunda Mourinho'yu resmen açıklayacak.

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Aziz Yıldırım José Mourinho fenerbahçe
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