Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensubunun sorusunu Fenerbahçe armasını öperek cevap verdi

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena’da karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Panathinaikos'u 82-76 yenerek Final Four'da finale yükseldi. Büyük başarının ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, basın mensubunun "Başkanım bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Galibiyet mutluluğunu yaşayan Koç, basın mensubunun sorusuna Fenerbahçe armasını öperek yanıt verdi ve "Bu yeterli bence" dedi.

Fenerbahçe Beko maçı sonrasında "Bir şey söylemek ister misiniz? " sorusuna Başkan Ali Koç böyle yanıt verdipic.twitter.com/lDKlZY0mAb