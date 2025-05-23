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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensubunun sorusunu Fenerbahçe armasını öperek cevap verdi

THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından basın mensubunun sorusunu Fenerbahçe armasını öperek yanıt verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensubunun sorusunu Fenerbahçe armasını öperek cevap verdi
Mustafa Fidan

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena’da karşı karşıya geldi.

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FENERBAHÇE ARMASINI ÖPTÜ

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Panathinaikos'u 82-76 yenerek Final Four'da finale yükseldi. Büyük başarının ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, basın mensubunun "Başkanım bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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"BU YETERLİ BENCE"

Galibiyet mutluluğunu yaşayan Koç, basın mensubunun sorusuna Fenerbahçe armasını öperek yanıt verdi ve "Bu yeterli bence" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Ali Koç
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