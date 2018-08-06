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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Dualarınızı eksik etmeyin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti. Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular. Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Benfica ali koç lizbon Portekiz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
reis sen adamsın adam rabbim izni ile benfica yı darma duman edeceğiz
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