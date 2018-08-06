Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Dualarınızı eksik etmeyin

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti. Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular. Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.
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