Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Başkan Ali Koç, takımın son durumu ve gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, "Öncelikle bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum." dedi.
Koç, "Doktorun söylediğine göre kendisi iyi durumda. Dün ise sadece Galatasaraylıları değil, herkesi üzen bir hadiseye tanıklık ettik. Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum." ifadeleri kullandı.
Koç, "3 Temmuz kumpası bizim için hafif bir konu değildir. Bu olayı çok insan takip ediyor ama bazı insanlar da parça parça görüyor. Bütünsel bakış açısından uzak olursan, bu olayın ne kadar vahim olduğunu, hatta skandal olduğunu görebilmek güç.Türkiye'de medya çok çabuk değişiyor. Medya eski medya değil. Medya; en şeffaf, en etik bilgilendirme görevini yerine getirmiyor. Biz de medya tarafından çok sevilen bir kulüp olmadığımız için, bizim söylemlerimiz genelde hak ettiği şekilde ele alınmıyor." dedi.
Ali Koç, "Kahpe örgüt, en güçlü olduğu dönemde, insanların onlardan en çok korktuğu dönemde Fenerbahçe'ye saldırdı. 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler, geri adım atmadan mücadele ettik ve zamanla neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede mücadeleyi ateşleyen kulüp Fenerbahçe oldu." açıklamasını yaptı.
Ali Koç, “Nihat Bey'in açıklamaları bana mesajla geldi. Sabah ola hayrola dedim. Olayın tahminimden farklı olduğunu gördüm. Durup dururken arı kovanına çomak sokmak var burada. Öyle olunca da ne oluyor, arılar saldırıyor.Nihat Özdemir'den düzeltme bekledik. Öyle bir hava yaratılıyor ki, 'Nihat Bey öyle bir şey söyler mi?' diye... Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisini biz Nihat Bey'in niyetine göre yıldız falı mı yapacağız?" ifadelerini kullandı.
Koç, "2010-11 sezonu şampiyonunu TFF, Etik Kurulu, UEFA... Hepsi tescil etmiştir." açıklamasını yaptı.
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