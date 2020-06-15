Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Başkan Ali Koç, takımın son durumu ve gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MAX KRUSE...

Ali Koç, "Öncelikle bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum." dedi.

MUSLERA SAKATLIĞI

Koç, "Doktorun söylediğine göre kendisi iyi durumda. Dün ise sadece Galatasaraylıları değil, herkesi üzen bir hadiseye tanıklık ettik. Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum." ifadeleri kullandı.

"3 TEMMUZ..."

Koç, "3 Temmuz kumpası bizim için hafif bir konu değildir. Bu olayı çok insan takip ediyor ama bazı insanlar da parça parça görüyor. Bütünsel bakış açısından uzak olursan, bu olayın ne kadar vahim olduğunu, hatta skandal olduğunu görebilmek güç.Türkiye'de medya çok çabuk değişiyor. Medya eski medya değil. Medya; en şeffaf, en etik bilgilendirme görevini yerine getirmiyor. Biz de medya tarafından çok sevilen bir kulüp olmadığımız için, bizim söylemlerimiz genelde hak ettiği şekilde ele alınmıyor." dedi.