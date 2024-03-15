Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki savcılığa geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna geldi. Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı.

"YÖNETİCİYİM GELMEZ MİYİM"

Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, “Selahattin Bey’in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

SORULAN SORUYA TEPKİ

'Destek amacıyla mı geldiniz' sorusuna ise “Yöneticiyim gelmez miyim' diye yanıt verdi. Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.





