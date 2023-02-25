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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Konyaspor maçının ardından ‘konteyner kent’ kampanyasını açıkladı!

25.02.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketine değinen Ali Koç, 'konteyner kent' kampanyasını da duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Konyaspor maçının ardından ‘konteyner kent’ kampanyasını açıkladı!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, ülkemizde yaşanan deprem felaketine dair açıklamalarda bulundu.

"Futbol ailesi olarak en büyük sorumluluğumuz, dokunduğumuz insanlar çok geniş milyonlar öte bir ayak izimiz var ve en büyük sorumluluğumuz dayanışma ruhunu çok daha etkin olmasını sağlamak zorundayız." diyen Ali Koç, "Duygusal olarak acılar çekiyoruz, bu hassasiyeti ve dayanışma ruhunu diri tutmalıyız. Bu doğrultuda 1 Mart gecesi yayıncı kuruluş önderliğinde, bir yardım gecesi düzenliyoruz." dedi.

En önemli sorunun barınma ihtiyacı olduğunun altını çizen Koç, "Pek çok sorun var ama bir numarası barınma ihtiyacı, değil bir aileyi bir kişinin bile barınma ihtiyacına çare olabilirsek ne mutlu..." şeklinde konuştu.

'KONTEYNER KENT AÇIKLAMASI'

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Tabi hedeflerimiz çok çok fazla, biz de futbol ailesi olarak biz de bu eşi benzeri görülmemiş dünyaya örnek bu dayanışma ortamında bizler de birçok konteyner kent için çalışmalar yaptık. Bunun uluslararası ayağı da var yerel ayağı da var. Pazartesi'den sonra iletişime de başlayacağız. 1 Mart'ta başlayıp, Haziran'a kadar devam edecek hedefimiz iddialı büyük bir hedefimiz var olacağına inanıyorum." dedi.

"HEPİMİZİN ÇORBADA TUZU OLSUN"

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"Başta medya mensupları olmak üzere, futbolcuları, milyonlarca takipçileri olan futbolcuların bu kampanyaya destek olacağını umut ediyor. Buradan tüm vatanseverlere sesleniyorum lütfen hepimizin çorbada tuzu olsun. Bu yaraları saracağız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"DERS ALMALIYIZ"

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"Acılarımız taze." diyen Ali Koç, "Ancak bir yandan umutluyum, umutlu olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız. Devletiyle, hükümetiyle, vatandaşıyla gelecek nesillere doğal afetlerde hazırlıklı olmalıyız. Bundan ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız." şeklinde konuştu.

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