Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç sonunda sahaya indi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya girip futbolcuları tek tek tebrik etti.
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