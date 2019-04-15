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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç sonunda sahaya indi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.04.2019 07:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç sahaya inip futbolcuları tebrik etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç sonunda sahaya indi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya girip futbolcuları tek tek tebrik etti.

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Fenerbahçe ali koç Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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