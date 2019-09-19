SPOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.

Başkan Koç, dün yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili 'Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor' ifadelerine yer vermişti.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü idarecisi Mehmet Çakmak Uyar'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fatih terim Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
şaka gibi hiç inandırıcı değil göstermelik nihat özdemirmi ceza verdirecek hangi insan evladına kıyabilir
göz boyayon bakalım ne kadar sürecek hükmünüz
Kendi kendimize kaşınıyoruz, müstehak ne diyelim...
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