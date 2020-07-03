Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Silivri’de

Futbolda Şike Kumpası Davası'nda 15. celsenin 3. günü duruşmaları için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri’ye geldi.
Başkan Ali Koç’a yöneticiler Semih Özsoy, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Sevil Zeynep Becan, Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Fethi Pekin, Turan Şahin, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Avukat Naim Karakaya eşlik etti.
Ali Koç, müşteki sıfatıyla bugün mahkemede ifade verecek.
(İHA)
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