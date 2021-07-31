Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"BUNLAR İÇİMİZİ DAĞLIYOR"

"Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Bunlar içimizi dağlıyor. Hem can kaybı var hem yok olan bitki örtüsü var hem doğada yaşama hakkı olan canlıların zarar görmesi var. Her karışı cennet olan vatanımızın bu yangınlarla görmüş olduğu zarar tarif edilemez. Bütün bunu onarmak çok büyük bir seferberlik gerektirecektir. Zaman alacaktır. Biz Fenerbahçe olarak 10 şubemizde sembolik olarak 1907 fidan, toplam 19.070 fidan... Ama bu sadece sembolik bir rakam. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen hep beraber omuz omuza verip bundan çok daha büyük bir seferberlik yapmamız lazım. Biz Yönetim Kurulu olarak bütün çabaları bir araya getirip aradaki farkı da Yönetim Kurulu olarak tamamlayarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda vermek istiyorum. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarım için baş sağlığı, ailelerine de sabır diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun"

"Seçim sürecinde yanımızda olan her bir üyemize Yönetim Kurulu adına minnetlerimi sunar, teşekkür ederim"

"Fenerbahçe'nin yarıştığı her ortamda önüne çıkan engeller, standart dışı uygulamalar herkesin malumu... Bunlarla topyekûn mücadele etmeliyiz"

"Futbolda 3 yıllık zorlu sürecin bize kattığı deneyimlerle, olimpiyatlarda gururla ülkemiz adına mücadele eden sporcularımızla, basketbol ve voleybol takımlarımızla hepimiz çok dinamik bir süreçteyiz"

"İÇİMİZ SON DERECE RAHAT"

"Futbolda tanıdık bir ismi görevin başına getirdik. Şahsen verdiğim karardan dolayı içim çok ferah. Biz ne yapsak eleştiriliyor. Bir isimden bahsediliyor. 'Bielsa dediniz niye bunu getirdiniz?' deniyor. O ismi de getirsek 'Bu adam hayatında kupa kazanmamış niye bu ismi getirdiniz?' diyeceklerdi"

"Bir kongre üyemiz, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve geliyor burada oyunu kullanıyor diye olay oluyor. MHK Başkanı siyah-beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor kimse sesini çıkarmıyor"

"Vitor Pereira seçimi nedeniyle içimiz son derece rahat. Buranın kültürünü, futbol sektörünü, hakemlerini, takımlarını tanıyan biri. Olgunlaşmış şekilde geri gelmiş. Burada bitmemiş hesabı olan, buraya gelmeye son derece istekli, dinamik bir arkadaşımızı getirdik. Dolayısıyla bu konuda içim rahat"

"Hocamız ile yakın çalışıyoruz. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek ve kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Dolayısıyla o incelemeleri yaptık. Biz en önemlisi bu sene; sahada her şeyini veren, bu arma için terinin son damlasına kadar çalışan, taşıdığı formanın sorumluluklarını bilen, hem sportif hem de özel hayatında bunların bilincinde hareket eden bir takım olmalıyız"

"Hocamız neredeyse gidecek oyuncuların tamamını belirledi. Bunların bir kısmı sizler tarafından biliniyor ama paylaşılmayan isimler de var. Bu toplantı sonrası kulübe gidip ilgili menajerdir, oyuncudur gerekli görüşmeleri yapacağız"

"3 YA DA 4 TRANSFER KESİN"

"Şu andaki transfer sessizliği sizleri ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar"

"Hocamız ihtiyaç duyulan noktaları belirledi. 3 ya da 4... 3 kesin... Mümkünse 4. direkt 11'e katkı sağlayabilecek şekilde transfer istiyor"

"Finansal Fair Play'e de TFF'nin harcama limitlerine de uymak zorundayız. Bu anlamda manevralarımız kısıtlı olsa da manevralarımız vardır. Bu Ağustos ayında transfer penceresi, çok daha farklı olacaktır. Şu Ağustos ayı ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecektir. Örnek aldığımız, yüksek cirolu kulüpler bile pandemi nedeniyle sıkıntı halindeler. Yüzlerce kulüp özellikle finansal sebepler nedeniyle bu kadroları boşaltmak durumunda. Bilinçli bir bekleme içindeyiz. Taraftarlarımızın rahat olmasını diliyorum"

BOUPENDZA VE MURİÇ AÇIKLAMASI

"Boupendza ile ilgili bir kere bile görüşmedik. Vedat, bizi sever biz de onu severiz. Ama Vedat Muriç orada hocasıyla aynı şekilde kulübüyle devam ediyor. İki oyuncuyla da transfer görüşmemiz olmamıştır"

"Evet, spor kulübüyüz. Her branşta zirveye oynuyoruz ama bu senenin odağı futbol!"

"Samandıra'da hocamızın rahat çalışabileceği ikramı yarattığımızı düşünüyorum"

"Camia olarak futbolu, şampiyonluğu çok özledik. Dolayısıyla bu sene futbol takımımızda formayı taşıyan isimler başta olmak üzere her bir birey, bu ciddiyetle görevlerini yapacaktır. Çimcisinden Yönetim Kurulu'na, finansçısından hukukçusuna kadar..."

"Bu sene Türkiye'de futbolun rengini sarı-laciverte boyamak zorundayız"

"KAPASİTEYİ YÜZDE 100'E ÇIKARALIM"

"Bir öneri yapmak istiyorum. Stadyumdaki kapasiteyi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım"

"Kombine mi çıkalım maç başı bilet mi çıkalım diye inceliyoruz. Son seyircili sezondan 34 bin kombineli var. Herkesin hakkı var. 22 bin olacağız herhalde 34 bin nasıl yapacağız onları düşündük

"BAKSKETBOLDA YENİ HOCAMIZ İLE İMZALADIK"

"Geçen sene Igor Kokoskov'u getirdik. Geldiğinde takım büyük ölçüde kurulmuştu. Kendi kurduğu bir takım değildi. Bu sene, geçmiş yılların aksine Mart-Nisan ayında yapmamız gereken transferlerin yüzde 80'ini yaptık. Hazır bir şekilde sezon öncesi hazılıklarını beklerken Amerika'dan Dallas'tan Sayın Kokoskov'a bir teklif geldi. Normal şartlarda Avrupa'da olduğu zaman, Avrupa'daki kurallara göre iki kulüp arasında mütabakat gerekiyor. Ama hoca NBA'e giderse mütabakat gerekmiyor. Hocanız Avrupa'ya giderse tazminat ödemek zorunda değil. Ama bence hayırlı oldu"

"Yeni hocamız da şimdi önüme kondu. İmzalanmış. Onu da Sertaç Bey'e bırakacağım. Kendi anlatsın. Maddi anlamda da bu değişiklik olumlu oldu. Bana göre Sayın Kokoskov tam da Avrupa'ya alışamadı"

YENİ HOCA AÇIKLANDI: ALEKSANDAR DJORDJECIC

Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbol takımının yeni hocasını açıkladı.

Sertac Komsuoglu, "Sayın Aleksander Djordjevic yeni hocamız. "Son olarak Milano'yu 4-0'la geçip İtalya'da şampiyon oldu Djordjevic. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman ligde şampiyonluk ve EuroLeague'de Final Four'dur. Hedeflerde sapmamız yok." dedi.

Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

"KRİPTO PARA PROJEMİZİN STARTINI VERİYORUZ"

"Kripto para işi... Bahis işinde olduğu gibi Türkiye'de kripto işi Avrupa'dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa'dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig'de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın süredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe'yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe'yi bekliyor."

"En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız imza töreniyle başlatıyoruz."

"Buradan hatırı sayılır bir gelir imkanı yaratacağımıza inanıyoruz. Eli kulağında, az kaldı. Her alanda olduğu gibi, YouTube olur, destek kampanyası olur, kombine sayıları olur, Fenerbahçe taraftarı burada da Fenerbahçe'nin farkını, gücünü, ayrıcalığını göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Fenerbahçe gücünü dijital dünyada gösterecek. Bu tatlı bir rekabet. Biz seviyeyi artırdıkça diğer kulüpler de yararlanacak. Bu güzel bir rekabet. Hepimiz kazanalım."

"Nasıl herkes Fenerbahçe'yi bekliyorsa, yatırımcılar borsalar. Sahtekalar da bekliyor. 'Fenercoin' adı altında yayın yapıyorlar. Kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe'nin kripto parasını satanlara inanmayın, üzülürsünüz. Hassas bir konu. Mevzuatı çıkmamış bir konu. Hukuken bir yere bağlayamadığınız için dolandırıcılık yapmak kolay, dolayısıyla mağduriyetler olur. Halihazırda bile hukuk departmanımız bu dolandırıcılıkla ilgili pek çok girişim başlatmış durumda."

