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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında çok konuşulacak iddia! "Eğer Galatasaray Osimhen'i alırsa..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen için çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Osimhen'in kendilerine önerilmediğini söyleyen Koç, yıldız ismin Sarı-Kırmızılılar için bir şans olduğunu ifade etti. Koç ayrıca yıldız isim için çok konuşulacak bir iddiada da bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan canlı yayında çok konuşulacak iddia! "Eğer Galatasaray Osimhen'i alırsa..."
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Osimhen'in kendilerine önerilmediğini söyleyen Koç, yıldız ismin Sarı-Kırmızılılar için bir şans olduğunu söyledi.

"OSIMHEN ÖZEL BİR OYUNCU"

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"Osimhen transferini bilmeyenler için söyleyeyim. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Osimhen özel bir oyuncu, şans Galatasaray'a çıktı. Suudi Arabistan'a gidiyordu, anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı. Suudiler almıyoruz o zaman dediler. O sırada Avrupa'da transfer kapalıydı. Bir tek Türkiye açıktı. Öyle bir konuşuluyordu ki bir sürü oyuncu var böyle de siz getirmediniz birini diyorlar."

"OSIMHEN'İ İYİ Kİ ALDILAR"

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“Galatasaray şanslıydı, Osimhen’i onlar aldı. İyi ki de aldılar çünkü Icardi sakatlandı.”

"GALATASARAY EĞER OSIMHEN'İ ALIRSA..."

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"Bizim forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir. Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz"

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