Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a büyük tepki! Kulüpler Birliği detayı gündem oldu...

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka saha içinden ziyade saha dışında daha çok konuşulur hale geldi. Maçın ardından Trabzon Belediye Başkanı’na kadar uzanan şike konusu, tekrar alevlendi. Bugün sabah saatlerinde Ertuğrul Doğan’ın ‘‘Trabzonspor, FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.’’ demişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yanıt gecikmedi...

ALİ KOÇ’TAN SERT YANIT! KULÜPLER BİRLİĞİ KARARI…

Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamada, ‘‘Fenerbahçe’nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir! Trabzonspor Başkanı’nın “mağdur edebiyatı” ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir.

Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.

‘‘FETÖ ORGANİZASYONLARINA SPONSOR OLMADI…’’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sabah saatlerinde gündeme dair açıklama gelmişti. Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil! Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." ifadelerini kullanmıştı.