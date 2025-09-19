Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF ile görüşmesinin ardından konuşuyordu! Ezan okundu... Göğe baktı... Dua istedi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor karşılaşmasının hakem performansından şikayetçi oldu. Dün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Ali Koç, basın mensuplarının karşısına geçip çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamanın bir bölümünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

EZAN OKUNDU! DURAKSADI… GÖĞE BAKTI

Koç, konuşmaya başladığı sıralarda ezan okumaya başladı. Bunun üzerine Ali Koç, duraksayarak ezanın okunduğunu ve daha sonrasında devam edeceğini dile getirdi.

DUAYA İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Ali Koç ayrıca ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim'' sözlerini sarf etti. Ardından açıklamasına devam etti.