SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması!

Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 20:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılacak kongrede aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım, sosyal medyada çıkan yönetim kurulu listesi haberlerine yönelik bir açıklama yayınladı. Yıldırım açıklamasında çıkan isimlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması!

Fenerbahçe kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının ardından sosyal medyada çıkan yönetim kurulu listesi haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Aziz Yıldırım, paylaşılan yönetim kurulu listesinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi! Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması;

''Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır.

Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim.

Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa finalinin oynanacağı stat belli oldu!Kupa finalinin oynanacağı stat belli oldu!
Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!
Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım son dakika fenerbahçe aday paylaşım
En Çok Okunan Haberler
Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!

Ve Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi!

Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!

Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!

Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Fatih Tekke ile yayıncı kuruluş muhabiri arasında gerilim yaşandı!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.