SON DAKİKA: Herkes kararını merakla bekliyordu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıklarken, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurmuştu.

"HAZIR OLUN" DEMİŞTİ

Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan biri ise eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı konusuyken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öğrenilmişti.

ADAY OLMAYA KARAR VERDİ

Tüm bunlar yaşanırken Yıldırım cephesinden bir atak geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı. Yıldırım'ın bu hafta içinde yapacağı bir basın toplantısı ile birlikte adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

TRİBÜNLERDE 'AZİZ YILDIRIM' SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar atmıştı.





