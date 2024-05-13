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SON DAKİKA: Herkes kararını merakla bekliyordu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 18:06
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Son dakika... Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi adaylar belli olmaya devam ederken, yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım'dan beklenmedik bir karar geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Herkes kararını merakla bekliyordu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıklarken, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurmuştu.

"HAZIR OLUN" DEMİŞTİ

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Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan biri ise eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı konusuyken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öğrenilmişti.

ADAY OLMAYA KARAR VERDİ

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Tüm bunlar yaşanırken Yıldırım cephesinden bir atak geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olma kararı aldı. Yıldırım'ın bu hafta içinde yapacağı bir basın toplantısı ile birlikte adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

TRİBÜNLERDE 'AZİZ YILDIRIM' SESLERİ

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Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar atmıştı.

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