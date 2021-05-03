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Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonluk yolunda kritik viraj

03.05.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 39. haftasında BB Erzurumspor, Fenerbahçe’nin konuğu oluyor. Bu sezon istediği performansı gösteremeyen BB Erzurumspor İstanbul’a üç puan için gelirken, ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonluk yolunda kritik viraj

Lider Beşiktaş ile arasında 8 fark puan bulunan Fenerbahçe, liderlik yarışından kopmamak için ev sahibi ekibi olmanın avantajını da kullanarak BB Erzurumspor karşısında 3 puanı garantilemenin planını yapıyor. Diğer yandan ligde düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ise Fenerbahçe’nin 5 oyuncu eksikle sahaya çıkacak olmasını avantaja çevirmek istiyor…

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda gerçekleşecek Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaması 3 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalarken, bu heyecanlı 90 dakika beIN SPORTS HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel: Altay, Valencia, Mesut, Pelkas, Mert Hakan, Sosa, Gustavo, Caner, Szalai, Serdar, Ozan.

BB Erzurumspor: Szumski, Gomes, Novikovas, Cenk Ahmet, Obertan, Boumal, Omolo, Schwechlen, Hasan, Gökhan, Murat.

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE VE BB ERZURUMSPOR

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda oynadığı 36 maç sonunda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 73 puana sahip ligde 2. Sırada yer alıyor. Lider Beşiktaş ile arasında 8 puan fark bulunan sarı lacivertli ekip, Nazım Sangare, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Sadık Çiftpınar’ın sakatlığının olması ve Gökhan Gönül’ün de kart cezalısı olması nedeniyle sahaya 5 eksikle çıkacak.

Dimitrios Pelkas, Caner Erkin, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve BB Erzurumspor karşılaşmasında bir sarı kart daha görmeleri halinde ligin 40. Haftasında MKE Ankaragücü ile oynanacak dış saha maçında kadroda yer alamayacaklar.

Konuk ekip BB Erzurumspor ise bu sezon oynadığı 37 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet ile ayrıldı. Mavi beyazlı takımın Süper Lig’in 39. Haftası itibariyle 37 puanı bulunuyor ve ligde 19. Sırada yer alıyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bjk şampiyon çok zorla mayın kendinizi ,sanki her sene oluyordunuz .
pelkas,valencianın önü kapanır boş alan bırakmazsa Erzurum, sert ayakta kalan olursa Erzurum feneri siler.
ne şampiyonluğu ya.gaz verip durmayın

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