Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonluk yolunda kritik viraj

Lider Beşiktaş ile arasında 8 fark puan bulunan Fenerbahçe, liderlik yarışından kopmamak için ev sahibi ekibi olmanın avantajını da kullanarak BB Erzurumspor karşısında 3 puanı garantilemenin planını yapıyor. Diğer yandan ligde düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ise Fenerbahçe’nin 5 oyuncu eksikle sahaya çıkacak olmasını avantaja çevirmek istiyor…

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda gerçekleşecek Fenerbahçe BB Erzurumspor karşılaması 3 Mayıs Pazartesi saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalarken, bu heyecanlı 90 dakika beIN SPORTS HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel: Altay, Valencia, Mesut, Pelkas, Mert Hakan, Sosa, Gustavo, Caner, Szalai, Serdar, Ozan.

BB Erzurumspor: Szumski, Gomes, Novikovas, Cenk Ahmet, Obertan, Boumal, Omolo, Schwechlen, Hasan, Gökhan, Murat.

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE VE BB ERZURUMSPOR

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda oynadığı 36 maç sonunda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 73 puana sahip ligde 2. Sırada yer alıyor. Lider Beşiktaş ile arasında 8 puan fark bulunan sarı lacivertli ekip, Nazım Sangare, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Sadık Çiftpınar’ın sakatlığının olması ve Gökhan Gönül’ün de kart cezalısı olması nedeniyle sahaya 5 eksikle çıkacak.