Fenerbahçe Beko 65 - 94 Real Madrid (THY Euroleague)

Fenerbahçe Beko 65 - 94 Real Madrid

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 5, De Colo 21, Kalinic 9, Thomas, Vesely 16, Williams 2, Nunnally 2, Westermann 2, Datome 5, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 3, Lauvergne

Real Madrid: Campazzo 2, Deck 5, Carroll 20, Garuba 3, Tavares 16, Mickey 12, Causeur, Fernandez 9, Laprovittola 9, Thompkins 14, Nakic 4

1. Periyot: 15-22

Devre: 31-47

3. Periyot: 51-71

Maçın ilk dakikalarında hücumda pota altında zorlanan Fenerbahçe Beko, 3. dakikada 5-1 geriye düştü. Kalinic'in 3 sayılık basketiyle hareketlenen sarı-lacivertli takım, teknik fauller sonrası De Colo ile ürettiği sayılarla 4. dakikada 6-5 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, özellikle rakibin 2,20 metre boyundaki oyuncusu Tavares'i pota altında durduramayınca 9. dakikada 7 sayı (13-20) geriye düştü. Maçın ilk çeyreği de 22-15 Real Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı.

REAL MADRID DEVREYİ 16 SAYI FARKLI ÖNDE KAPATTI

Sarı-lacivertli ekip, maçın ikinci periyodunda ise Mickey'i durduramadı ve 14. dakikada rakibinin 14 sayılık farkına engel olamadı: 17-31. Üst üste teknik fauller kazanan Fenerbahçe Beko, bunun sonucunda 8-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 6 sayıya (25-31) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Tavares'in oyuna girmesiyle pota altındaki dengeyi yine kaybetti. Laprovittola'nın basketiyle 19. dakikada 18 sayılık (29-47) üstünlük yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 47-31 önde gitti.