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Fenerbahçe Beko 82 - 72 Türk Telekom

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.05.2019 23:05 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 82-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko 82 - 72 Türk Telekom

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 82-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı Türk Telekom'un ev sahipliğinde 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Türk Telekom, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında Redding ve Campbell'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli takım, farkı 6 sayıya kadar indirse de konuk ekip, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kaya Peker'le potaya giderek sayılar üreten Türk Telekom, Metin Türen'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 19-39. Taraftar desteğini arkasına alan ve tam saha pres yaparak konuk ekibe kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle farkı tek hanelere düşürdü. Türk Telekom, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 27. dakikada farkı 3 sayıya (49-52) indirdi. Campbell'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle Türk Telekom, final periyoduna 58-56 önde girdi.

Son çeyreğe Guduric'in üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 31. dakikada ilk kez öne geçti: 59-58. Redding'in sportmenlik dışı faulü sonrası Sloukas'la sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 68-60. Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-72 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, Guduric 17, Kalinic 15, Melli 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 5, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler 5
Türk Telekom: Campbell 9, Redding 7, Landesberg 12, Gabriel 9, Stimac 14, Metin Türen 6, Yunus Emre Sonsırma 4, Ender Arslan, Kaya Peker 9, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Nusret Yıldırım 2
1. Periyot: 13-19
Devre: 35-42
3. Periyot: 56-58
Beş faulle çıkan: 32.29 Redding, 37.53 Landesberg (Türk Telekom), 33.56 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)

MAÇTA İKİ KEZ ANONS YAPILDI

Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunup yabancı madde atarken, salonda iki kez anons yapıldı.

İkinci çeyrekte yaptığı smacın ardından sevinç esnasında teknik faul alan ve kenara gelen Gabriel ile Türk Telekom kenar yönetiminin arkasında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Gabriel aleyhine çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan ve Türk Telekom kenar yönetiminin bulunduğu alana yabancı madde atan Fenerbahçeli taraftarların, bunlara son vermesi için salonda uyarı anonsu yapıldı.

İlk anonsun ardından sarı-lacivertli taraftarların Gabriel aleyhine çirkin ve kötü tezahüratlarına devam etmesi nedeniyle ikinci kez anons yapıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Türk Telekom kenar yönetiminin bulunduğu alana giderek taraftarları sakinleştirdi.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Sarı-lacivertli taraftarlar, Türk Telekom ile oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı yaklaşık 5 bin taraftar takip etti.

FENERBAHÇE BEKO'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Uzun süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, kadroda yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko türk telekom

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