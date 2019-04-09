Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep Basketbol

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, 7. dakikada farkı 3 sayıya (10-7) indirse de sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan ürettiği sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan ve skorda öne geçen Gaziantep Basketbol, hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Jelovac ve McKissic'in potaya giderek bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 25-30. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Ali Muhammed'le arka arkaya dış atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 9 sayıya (46-37) taşıdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Jekiri ile pota altından sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 32. dakikada eşitliği yakaladı: 59-59. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Datome'nin basketleriyle 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Sloukas ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı daha da artıran Fenerbahçe Beko, sahadan 84-67 galip ayrıldı.