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Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep Basketbol

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 09.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 84-67 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 20. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 9. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko 84 - 67 Gaziantep Basketbol

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, 7. dakikada farkı 3 sayıya (10-7) indirse de sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Sloukas'ın üç sayılık basketleriyle farkı açtı ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe dış atışlardan ürettiği sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan ve skorda öne geçen Gaziantep Basketbol, hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Jelovac ve McKissic'in potaya giderek bulduğu basketlerle 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 25-30. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Ali Muhammed'le arka arkaya dış atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada farkı 9 sayıya (46-37) taşıdı. Farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Jekiri ile pota altından sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 32. dakikada eşitliği yakaladı: 59-59. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Datome'nin basketleriyle 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Sloukas ve Ali Muhammed'in sayılarıyla farkı daha da artıran Fenerbahçe Beko, sahadan 84-67 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Guduric 5, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 21, Sloukas 10, Datome 7, Kalinic 21
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Vasiliauskas 13, Tomas 5, Orhan Haciyeva, Jekiri 12, Kadir Bayram 3, Murat Göktaş 2, Yunus Çankaya, McKissic 14, Jelovac 16
1. Periyot: 21-13
Devre: 41-37
3. Periyot: 59-52
Beş faulle oyundan çıkan: 35.26 Tomas (Gaziantep Basketbol)

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko

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