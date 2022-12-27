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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı sona erdi! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı sonucu ne oldu?

27.12.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı sonrası kazanan takım ve maçta yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçını kim kazandı, maç sonucu ne oldu?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı sona erdi! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı sonucu ne oldu?

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Merakla beklenen mücadelenin sonucu konusu oldu. "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı sonucu" arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne oldu?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SONA ERDİ

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 26 Aralık Pazartesi saat 19:00'da başladı.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana geldi.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SONUCU

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 79-79 sona eren karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Uzatma bölümüne Pierre'in etkili oyunuyla giriş yapan Fenerbahçe, karşılaşmanın son 2 dakikasına 88-83 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde hata yapmayan sarı-lacivertliler parkeden 93-90 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23'er sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular. Anadolu Efes'te 39 sayı kaydeden Will Clyburn karşılaşmanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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