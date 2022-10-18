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Fenerbahçe Beko ASVEL maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko ASVEL maçı şifresiz mi?

18.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Asvel maçı canlı yayını için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko ve Fransız temsilci Asvel karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Peki, Fenerbahçe Beko Asvel maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Asvel maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko ASVEL maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko ASVEL maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Asverl maçı canlı yayının hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Fenerbahçe Beko bu akşam gerçekleşecek olan mücadelede Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte Fenerbahçe Beko ASVEL maçı canlı yayın detayları

Fenerbahçe Beko Asvel maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Asvel maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Son Karşılaşmanın Ardından Detaylar

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü Maccabi Playtika’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko rakibini 86-71 yeni ve galip olarak ayrıldı.Fenerbahçe Beko, rakibini 86-71 yendi ve galip ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 86-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettik. Maçın kontrolü bizdeydi. İkinci çeyrekte savunmada çok iyiydik. Taraftara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyi şeyler yaptık ama 20 sayı öne geçtiğimizde biraz durduk. Daha sonra tekrar ritim yakaladık. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Takımdan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

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