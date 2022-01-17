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Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı!

17.01.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic'in koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı!

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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