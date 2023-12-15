SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League
  4. Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi galibiyetle başladı

15.12.2023 23:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Monaco’yu 86-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken; Monaco ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe; Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Konuk ekibin ilk 5’i ise Terry Tarpey, Mike James, John Brown, Alpha Diallo ve Donatas Motiejunas’tan oluştu.

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 4 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. İlk periyodun kalan bölümünü daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, Madar ve Dorsey’nin bulduğu sayılar ile periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 5.23 kala Guduric’in 3 sayılık isabetiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 36-28. Periyodun kalan dakikalarında Mike James ile etkili olan Monaco, farkı 1 sayıya düşürdü ve devreye 46-45’lik skorla gidildi.

Üçüncü periyoda savunmadaki performansını artırarak başlayan sarı-lacivertli ekip, 6 dakika kala farkı 7 sayıya yükseltti: 54-47. Çeyreğin bitimine 1.19 kala Madar’ın skoru 63-55’e getiren basketinin ardından Monaco mola aldı. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, dördüncü periyoda 68-57 önde girdi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla basketlerle başlarken, Fenerbahçe son 4.54’e 10 sayılık avantajla girdi: 75-65. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip mücadeleden 86-74’lük skorla galip ayrıldı.

SARUNAS JASIKEVICIUS GALİBİYETLE BAŞLADI

0756b63d2d8fd7ff46f29335aebbc05f

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius, dün ilk antrenmanına çıkmıştı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde ilk maçına ise Monaco karşısında çıkan sarı-lacivertli ekip, rakibini 86-74 mağlup etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!
Tuzlaspor, fahiş bilet fiyat politikasına devam ediyorTuzlaspor, fahiş bilet fiyat politikasına devam ediyor
Evine hırsız giren Yusuf için yeni detay!Evine hırsız giren Yusuf için yeni detay!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko spor EuroLeague 10 maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.