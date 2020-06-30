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Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından ilk ayrılık Gigi Datome

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2020 07:25 | Son Güncelleme

Koç Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık resmiyet kazanmak üzere.

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından ilk ayrılık Gigi Datome

Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in ardından ilk ayrılık resmileşmek üzere.

32 yaşındaki İtalyan kısa forvet Gigi Datome'nin 5 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile yollarını bu sezon ayıracağının sinyallerini daha önceden veren Gigi Datome'nin Olimpia Milano ile anlaştığı ifade edildi.

Gigi Datome 3 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı kupası ve 1 kez de Euroleague şampiyonluğu yaşadı. (Sporx)

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