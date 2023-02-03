Fenerbahçe Beko da olaylara kayıtsız kalmadı! Alba Berlin maçı öncesi parkeye öyle bir tişörtle çıktılar ki...

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor mücadelesi sonrası Fenerbahçe'nin hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepkisi sürerken, Sarı-Lacivertli yönetim TFF'ye çıkartma yapmıştı.
Yapılan ziyaretin ardından konuşan Başkan Ali Koç, "Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz... Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Kendisinin birçok şaibeli maçı var. Yeni değil, eski MHK'nin atamasıdır. Giderayak bombayı bıraktılar. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar, müessesesinin belgesidir. Herkes dün gece yaşananları gördük. Türk hakemlerle bu işin gitmeyeceği ortada." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin tepkileri devam ederken, Turkish Airlines Euroleague'in 23'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçı öncesi Sarı-Lacivertli basketbolcular da tepkilerini giydikleri tişörtlerle gösterdi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun çevresinde "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz!!!" yazılı pankartlar görünürken, Fenerbahçeli basketbolcular da aynı tişörtle maç öncesi objetiflere poz verdi.