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Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ülkesine döndü!

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.03.2020 08:14 | Son Güncelleme

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Zeljko Obradovic ve ailesinin de içinde olduğu vatandaşlarının Belgrad'a indiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic ülkesine döndü!

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Zeljko Obradovic ve ailesiyla birlikte İstanbul'da yaşayan Sırp vatandaşlarının Belgrad'a ulaştığını açıkladı.

Dacic, çarşamba sabahı Belgrad'dan kalkan bir uçakta 150 Türk vatandaşının olduğunu ve o uçağın Sırp vatandaşlarını alarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Türkiye'de bulunan Sırp sporcuların tamamına ulaştıklarını ve almayı önerdiklerini belirten Dacic, karantinada vakit geçirmek istemedikleri için bu teklifi kabul etmediklerini duyurdu.

Öte yandan, Sırbistan'da 15 Mart tarihinde koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

KALINIC: "TEST İÇİN ISRAR ETTİK"

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic içse, "Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Bir test yaptırdık, takımın bir kısmı bir test daha yaptırmak için yine hastaneye gidiyor. Tüm kış boyunca takımda hastalık vardı ve biz bu yüzden teste girmek için ısrarlı olduk ve kimlerin soğuk algınlığı, kimlerin koronavirüs taşıdığını görmek istedim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'da tüm oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler teste girerken, idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
obradovic sırbistan belgrad

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