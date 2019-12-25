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  4. Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac, Kızılyıldız mts'de

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac, Kızılyıldız mts'de

BASKETBOL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın Kızılyıldız mts Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vladimir Stimac'ı transfer etti.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac, Kızılyıldız mts'de

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sırp pivot ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Türk Telekom'da oynayan Stimac, sezon başında Fenerbahçe Beko ile anlaşmıştı. Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4,6 sayı, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Stimac, 2008-2010 ve 2015-2016 sezonlarında da Kızılyıldız mts forması giymişti.

(AA)

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Basketbol thy avrupa ligi

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