Fenerbahçe Beko'dan ayrılması beklenen Dyshawn Pierre için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe de ayrılması beklenen Dyshawn Pierre ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Basketbol Süper Lig’i ekiplerinden Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş Fibabanka yıldız oyuncunun transferi için kıran kırana mücadeleye girdiği öğrenildi. Yıldız basketbolcuya teklif yapan iki takımda oyuncunun kararını bekliyor.

LİSANSI ÇIKARILAMAMIŞTI

Braunschweig, Sassari ve Fenerbahçe Beko’da forma giyen 31 yaşındaki Kanadalı basketbolcu BSL’de lisansı çıkarılmadığı için geçtiğimiz sezon hiç forma giymemişti. Euroleague’de ise 25 maçta ortalama 12.1 dakika süre alırken 3.3 sayı, 2.0 ribaund ile katkı verebildi.