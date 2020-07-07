Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık açıklaması daha:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır."

