SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, altyapıdan yetişen Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık açıklaması daha:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adaylarıFenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Tarihin en yüksek sözleşmesini imzaladı

Tarihin en yüksek sözleşmesini imzaladı

Süper Lig'de fikstür değişti!

Süper Lig'de fikstür değişti!

Arda Turan transferinde mutlu son

Arda Turan transferinde mutlu son

Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya şoku!

Mert Hakan Yandaş'a sosyal medya şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a büyük jest!

Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a büyük jest!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike

F.bahçe'de Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike

'Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaştı' iddiası

F.Bahçe'den ilk transfer: Anlaşmaya varıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.