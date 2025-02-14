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Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Soyunma odasına gittiler

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
14.02.2025 22:21
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Basketbolda ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanan maçta sahaya yabancı maddeler atıldı. Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası Galatasaray takımı soyunma odasına gitti. Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Soyunma odasına gittiler

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sahaya yabancı maddeler atıldı.

GALATASARAYLI OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 3. anons gerçekleştirildi. Daha sonra Galatasaraylı oyuncular, kendilerine atılan maddeleri gerekçe göstererek soyunma odasına gitti.

SALON BOŞALTILDI

Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine salonun boşaltılmasına karar verildi.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray, 89-74 Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu. Finalin adı Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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