Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Soyunma odasına gittiler

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada sahaya yabancı maddeler atıldı.
Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 3. anons gerçekleştirildi. Daha sonra Galatasaraylı oyuncular, kendilerine atılan maddeleri gerekçe göstererek soyunma odasına gitti.
Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine salonun boşaltılmasına karar verildi.
Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.
Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray, 89-74 Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu. Finalin adı Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko oldu.
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