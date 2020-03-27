Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın koronavirüs testi negatif çıktı!

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Renda, 14 günlük karantina sürecinin tamamlamak için dinlenmeye çekileceğini ifade etti. İşte o açıklama:
19 KİŞİDE POZİTİF ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Bakanlığı'nden gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
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