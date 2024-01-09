Fenerbahçe Beko ikinci yarı açıldı, Obradovicli Partizan'ı 91-76 mağlup etti!

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftası, bugün oynanan maçlarla birlikte başladı. Ligin 20. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Partizan’ı konuk etti. İkinci yarıda müthiş bir savunma performansı ortaya koyan Fenerbahçe, Tyler Dorsey’nin önderliğinde maçı 91-76 kazandı.

12'NCİ GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 20. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında Bayern Münih’i ağırlayacak.

Ligdeki 20. maçında onuncu yenilgisini alan Partizan ise Maccabi Tel Aviv‘i konuk edecek

TYLER DORSEY'DEN 24 SAYI

Fenerbahçe Beko’da Tyler Dorsey 24 sayı, 1 ribaund; Nate Sestina 14 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Marko Guduric 15 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Nigel Hayes-Davis 12 sayı, 6 ribaund; Nick Calathes 9 sayı, 4 ribaund, 7 asist ile oynadı.

Partizan’da ise Kevin Punter 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist; James Nunnally 14 sayı, 1 ribaund; Bruno Caboclo 11 sayı, 3 ribaund, 3 top çalma; Jaleen Smith 11 sayı, 1 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.





