FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız THY EuroLeague'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sarı Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasına geçen hafta pazartesi günü çıktı. Pınar Karşıyaka’yı 100-88 skorla yenen Kanarya, yine galibiyet için mücadele edecek. İşte Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı canlı yayın saati ve kanalı...
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam (10 Kasım 2022 Perşembe) saat 22:30'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Johnathan Motley
Metecan Birsen
Şehmus Hazer
Scottie Wilbekin
Carsen Edwards
İsmet Akpınar
Nemanja Bjelica
Samet Geyik
Melih Mahmutoğlu
Nigel Hayes-Davis
Tarık Biberovic
Dyshawn Pierre
Tonye Jekiri
Marko Guduric
Devin Booker
Nick Calathes