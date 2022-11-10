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FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı için heyecan dorukta. THY EuroLeague'in 7. hafta maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili bilgi edinmek isteyen birçok sporsever "Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Sarı Lacivertli ekip bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı karşılaşmadan beş kez galibiyetle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız THY EuroLeague'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sarı Lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasına geçen hafta pazartesi günü çıktı. Pınar Karşıyaka’yı 100-88 skorla yenen Kanarya, yine galibiyet için mücadele edecek. İşte Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı canlı yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam (10 Kasım 2022 Perşembe) saat 22:30'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

Johnathan Motley

Metecan Birsen

Şehmus Hazer

Scottie Wilbekin

Carsen Edwards

İsmet Akpınar

Nemanja Bjelica

Samet Geyik

Melih Mahmutoğlu

Nigel Hayes-Davis

Tarık Biberovic

Dyshawn Pierre

Tonye Jekiri

Marko Guduric

Devin Booker

Nick Calathes

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Fenerbahçe Beko Kızılyıldız

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