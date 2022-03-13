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Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

13.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Bayern Münih ile oynayacağı mücadele COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Yapılan açıklamada, "Bayern Münih ile oynaması gereken Euroleague karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki Bayern Münih maçının ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alman ekibindeki COVID-19 vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği aktarıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Beko'nun 15 Mart Salı günü 20.45'te Bayern Münih ile oynaması gereken Euroleague karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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