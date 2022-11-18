FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı için heyecan dorukta. Bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma temsilcimizin tekrar liderlik koltuğuna oturmasına fırsat tanıyacak. Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe Beko maçının saati ve kanalı...

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı bugün (18 Kasım 2022 Cuma) saat 20:45'te başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

