Fenerbahçe Beko seride 2-0 geriye düştü

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta CSKA Moskova, Hackett'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Guduric'in sayılarıyla oyundan kopmayan Fenebahçe Beko, Pierre'nin basketiyle 18. dakikada 18-18 beraberliği sağladı. Sarı-lacivertli takım, ilk 10 dakikada 12 sayı üreten Guduric ile etkili oldu. Bu oyuncuyla son dakika içinde 23-21 üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in basketiyle ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

Sert savunmalar karşısında maçın 2. periyodunun ilk 2 dakikasında iki takım da skor üretemedi. Topu iyi paylaşan sarı-lacivertli ekip, Biberovic'in smaç basketiyle 15. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Rakibin sert savunması karşısında pota altını iyi kullanamayan ve top kayıpları yapan sarı-lacivertli takım karşısında CSKA Moskova, Hackett'in basketiyle 16. dakikada 38-37 öne geçti. Fenerbahçe Beko'nun alan savunmasını Clyburn'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 50-42 geride gitti.